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Ветер в Крыму усилится до штормового

Ветер в Крыму усилится до штормового

В Крыму объявлено штормовое предупреждение: погода испортится на Южном берегу и в горных районах. Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, сегодня днем на ЮБК и в горах ожидается усиление северо-западного ветра до 22-27 метров в секунду.

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