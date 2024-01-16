Песков назвал идею переноса столицы ближе к Сибири нереализуемой

В ходе беседы с журналистами во вторник, 16 января, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал инициативу якутского историка Афанасия Николаева о переносе столицы России поближе к Сибири и Дальнему Востоку.
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