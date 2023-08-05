Есть Сталин: человек, политический деятель, персонаж истории – и его место в истории. И есть мифологема «сталинизма» как некое публицистическое обозначение того или иного субъективного восприятия роли и практики этого человека.
Поэт, математик, астроном
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Александр Рожков
Кто стоял за убийством Сталина и политическим переворотом в руководстве страны https://youtu.be/ugHgbW4ec-w
Кто стоял за убийством Сталина и политическим переворотом в руководстве страны
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