Polkadot выпустил обновление JAM для расширения возможностей сети

Polkadot под руководством основателя Гэвина Вуда представила обновление, известное как JAM. Обновление JAM влечет за собой переход от существующей ретрансляционной сети к более оптимизированной и гибкой конструкции, направленной на повышение общих функциональных возможностей и стабильности сети Polkadot.