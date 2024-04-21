Polkadot выпустил обновление JAM для расширения возможностей сети

Polkadot под руководством основателя Гэвина Вуда представила обновление, известное как JAM. Обновление JAM влечет за собой переход от существующей ретрансляционной сети к более оптимизированной и гибкой конструкции, направленной на повышение общих функциональных возможностей и стабильности сети Polkadot.
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