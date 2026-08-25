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Невилл про 1+1 Палмера: «Тот самый Коул, которого мы привыкли видеть. Как говорил мой отец, иногда нужен пинок под зад»

Гари Невилл высоко отозвался об игре Коула Палмера в матче 1-го тура АПЛ с « Фулхэмом » (3:2), в котором хавбек « Челси » забил победный гол и сделал ассист.

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