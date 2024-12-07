Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В МЭР объяснили, почему у россиян за рубежом не берут старые доллары

В МЭР объяснили, почему у россиян за рубежом не берут старые доллары

Отказ принимать у россиян доллары старого образца никак не связан с попыткой ущемить их. Об этом сообщил глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев .

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