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Во Франции впервые признали влияние условий работы в авиации на развитие рака груди

Во Франции впервые признали влияние условий работы в авиации на развитие рака груди

Во Франции суд впервые признал рак груди профессиональным заболеванием в авиационной отрасли. Решение приняли благодаря бывшей бортпроводнице Air France Софи Лено, которая добивалась признания связи между болезнью и условиями работы более двух лет.

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