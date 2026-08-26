Во Франции впервые признали влияние условий работы в авиации на развитие рака груди

Во Франции суд впервые признал рак груди профессиональным заболеванием в авиационной отрасли. Решение приняли благодаря бывшей бортпроводнице Air France Софи Лено, которая добивалась признания связи между болезнью и условиями работы более двух лет.
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