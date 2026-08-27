Медицина 2.0
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИКАРДИОЛОГИЯНЕВРОЛОГИЯОНКОЛОГИЯПЕДИАТРИЯПСИХИАТРИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медицина 2.0

125 подписчиков

Терапевт Чернышова: 25 граммов сахара в день являются безвредной для здоровья дозой

Терапевт Чернышова: 25 граммов сахара в день являются безвредной для здоровья дозой

Терапевт Надежда Чернышова заявила, что в случаях переутомления сладкое бывает полезно. Полностью исключать сахар из рациона не нужно, в определенном количестве он даже оказывает позитивное действие на организм, становится для него источником энергии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии