Терапевт Чернышова: 25 граммов сахара в день являются безвредной для здоровья дозой

Терапевт Надежда Чернышова заявила, что в случаях переутомления сладкое бывает полезно. Полностью исключать сахар из рациона не нужно, в определенном количестве он даже оказывает позитивное действие на организм, становится для него источником энергии.
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