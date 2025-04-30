В Санкт-Петербурге расширили список льготников на бесплатную парковку

О подписании постановления правительства сообщили в пресс-службе Смольного Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства, расширяющее круг граждан, которым разрешено бесплатно оставлять свой автомобиль в зоне платной парковки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии