"Я буду главным режиссером в МХАТе"

Когда-то давно, поступив на актерский факультет Школы-студии МХАТ, Олег Ефремов в числе нескольких студентов поклялся в верности Станиславскому, его учению, заветам, идеям, и даже расписался кровью на клятве.
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