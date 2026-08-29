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Царьград

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ИЖС Крыма: ввод жилья в июле 2026 достиг 85 тыс. кв. м

ИЖС Крыма: ввод жилья в июле 2026 достиг 85 тыс. кв. м

В июле 2026 года в Республике Крым было введено 85 тыс. кв. м индивидуального жилья. Это на 10 тыс. кв.

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