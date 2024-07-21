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Царьград

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Разочарование Зеленского достигло апогея: "Ему страшно, там его ждёт бункер" - источник

Разочарование Зеленского достигло апогея: "Ему страшно, там его ждёт бункер" - источник

Автор телеграм-канала Condottiero уверен, что сигналы, которые получает Владимир Зеленский от западных союзников, вызывают у него лишь разочарование.

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