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В отличие от других городов России в Орле продолжают дорожать квартиры

В отличие от других городов России в Орле продолжают дорожать квартиры

Аналитики в области недвижимости заявили – городов, в которых в августе подешевели квартиры, стало больше, чем в июле.

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