Нетаньяху назвал главной целью Израиля смену власти в Иране

Главной задачей внешней политики Израиля является смена власти в Иране. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
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