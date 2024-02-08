Избирательное право – всеобщее. В центре внимания – голосование по месту нахождения

В формате круглого стола процедуру участия в предстоящих выборах главы государства обсудили в городской администрации с представителями национальных диаспор и работодателями, использующими иностранную рабочую силу.
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