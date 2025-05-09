В столице Крыма отмечают юбилей Великой Победы. В Симферополе памятные мероприятия начались с возложения цветов на воинском кладбище на улице СтарозенитнаяГлава Крыма Сергей Аксёнов и председатель Государственного Совета Владимир Константинов почтили память тех, кто отдал свои жизни, сражаясь за … .