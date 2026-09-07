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Газета.ру

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Politico: фон дер Ляйен сменила советника по обороне на фоне милитаризации ЕС

Politico: фон дер Ляйен сменила советника по обороне на фоне милитаризации ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сменила своего советника по вопросам обороны на фоне курса Евросоюза на наращивание военного потенциала и увеличение оборонных расходов.

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