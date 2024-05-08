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Песков призвал не преувеличивать сложности в отношениях России и Армении

Песков призвал не преувеличивать сложности в отношениях России и Армении

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Не нужно преувеличивать сложность переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, проблемные темы есть, но тем теснее взаимодействие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Половина Армении граждане России, таки кто они? Может молодëжь пора призывать в Российскую Армию?
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