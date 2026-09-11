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"Системного подхода нет": украинские работодатели не хотят принимать на работу ветеранов

"Системного подхода нет": украинские работодатели не хотят принимать на работу ветеранов

Украинские компании оказались не готовы к реинтеграции демобилизованных военных. Системные программы поддержки есть лишь у 18,6% работодателей, более половины (51,2%) их вообще не внедряют, а 30,2% только планируют.

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