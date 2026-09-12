Kambolov said that the border with Georgia cannot be opened

Ossetia will become one — the need for a checkpoint on "Nizhny Zaramag" will disappear, Acting President of South Ossetia Marat Kambolov said at a meeting with citizens of the republic living in North Ossetia.
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