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The Eurasia Daily news agency

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Kambolov said that the border with Georgia cannot be opened

Kambolov said that the border with Georgia cannot be opened

Ossetia will become one — the need for a checkpoint on "Nizhny Zaramag" will disappear, Acting President of South Ossetia Marat Kambolov said at a meeting with citizens of the republic living in North Ossetia.

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