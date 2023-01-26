Daily Storm

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Рогозин предложил уничтожать танки Abrams и Leopard с помощью российского робота «Маркер»

Рогозин предложил уничтожать танки Abrams и Leopard с помощью российского робота «Маркер»

В феврале разработки ученых доставят в Донбасс, подчеркнул онЭкс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что автоматически отслеживать расположение и уничтожать американские танки Abrams и немецкие Leopard сможет боевой вариант робота «Маркер».

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