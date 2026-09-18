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Подводный флот за газировку и джинсы за зарплату инженера: за какими брендами охотились в СССР

Подводный флот за газировку и джинсы за зарплату инженера: за какими брендами охотились в СССР

В советские годы короткое слово «фирма» звучало почти как заклинание. Им обозначали любую импортную вещь, которая разительно отличалась от продукции отечественных фабрик ярким дизайном, высоким качеством и невероятной сложностью покупки.

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