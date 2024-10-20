Макс Ферстаппен: McLaren слишком много жалуется в последнее время

Макс Ферстаппен: McLaren слишком много жалуется в последнее времяGetty Images / Red Bull Content PoolТрёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен согласился с руководителем Red Bull Racing Кристианом Хорнером.
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