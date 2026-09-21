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Опыт против ожиданий: главные барьеры для выпускников вузов на современном рынке труда

Опыт против ожиданий: главные барьеры для выпускников вузов на современном рынке труда

Трудный старт: почему выпускникам вузов стало сложнее найти работу. Рынок труда в России переживает трансформацию, которая сильнее всего бьет по тем, кто только начинает свой профессиональный путь.

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