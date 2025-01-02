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Байден: спецслужбы изучат связь теракта в Новом Орелеане и взрыва Tesla

Байден: спецслужбы изучат связь теракта в Новом Орелеане и взрыва Tesla

Спецслужбы Соединённых Штатов изучают возможную связь между террористическим актом в Новом Орлеане и взрывом автомобиля Tesla Cybertruck у гостиницы Дональда Трампа в Лас-Вегасе, заявил действующий американский лидер Джо Байден.

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