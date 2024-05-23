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Для бойцов спецоперации увеличили возраст поступления в военные вузы

Для бойцов спецоперации увеличили возраст поступления в военные вузы

РИА Новости/Александр Кондратюк Для участников спецоперации России по защите Донбасса повысили предельный возраст поступления в военные вузы с 27 до 30 лет, сообщили в газете "Известия" со ссылкой на Минобороны.

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