Конференция в Перми: как наследие Пастернака развивает территории

С 1 по 3 октября в Перми пройдет всероссийская научно-практическая конференция «Культурно-исторический капитал территории в стратегиях ее развития», площадками которой станут музей «Дом Пастернака», Дом-музей Василия Каменского и ПГНИУ.
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