В Китае рассказали, как Тайвань создает военную опасность

Попытки правительства Тайваня добиться независимости с помощью США и оружия создадут военную опасность в районе Тайваньского пролива, заявила официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.
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