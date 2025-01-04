"Вам намаз мешает?" – правильный ответ есть в законах

Дмитрий Бакланов Русская община имеет какое-то финансирование. Скорее всего - спонсорское. Вот представьте - предприниматель. к нему приходят люди из Русской общины и просят денег. На что? На борьбу с мигрантами-преступниками любой даст немаленькую сумму. А если нет борьбы? Руководителям общины на зарплату. А это разные суммы.

людмила пригарина Вы опять и здесь колобродите со своим подозрением относительно Русской Общины? Есть подозрение что вам проплатили... Мы в своей стране, в России. Хотим русские общины создаем, хотим патрули или общественников для наведения порядка. Вас -то что так беспокоит? За радикально настроенных мигранов переживаете или деньги отрабатываете?