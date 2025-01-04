"Вам намаз мешает?" – правильный ответ есть в законах

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Русская община имеет какое-то финансирование. Скорее всего - спонсорское. Вот представьте - предприниматель. к нему приходят люди из Русской общины и просят денег. На что? На борьбу с мигрантами-преступниками любой даст немаленькую сумму. А если нет борьбы? Руководителям общины на зарплату. А это разные суммы.
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2 час.
людмила пригарина
Вы опять и здесь колобродите со своим подозрением относительно Русской Общины? Есть подозрение что вам проплатили...  Мы в своей стране, в России. Хотим русские общины создаем, хотим патрули или общественников для наведения порядка. Вас -то что так беспокоит? За радикально настроенных мигранов переживаете или деньги отрабатываете?
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59 мин.
людмила пригарина
Что ж вы не угомонитесь-то? Мы, русские, не пойдем против Русской Общины, к помощи которой обращаемся при нападении мигрантов. Можете не стараться, отрабатывая 30 серебренников... А свои фантазии можете оставить при себе.
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53 мин.

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