Ида Галич опубликовала новые фото со свадьбы в Северной Осетии

Ида Галич выложила в инстаграме* новые фотографии со своей свадьбы в Северной Осетии, на которой гуляли Оксана Самойлова, Виктория Шелягова, Ира Мягкова, Алексей Жидковский, Мария Миногарова с мужем, Ксения Дукалис и другие звёзды.