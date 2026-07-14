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SPLETNIK

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Ида Галич опубликовала новые фото со свадьбы в Северной Осетии

Ида Галич опубликовала новые фото со свадьбы в Северной Осетии

Ида Галич выложила в инстаграме* новые фотографии со своей свадьбы в Северной Осетии, на которой гуляли Оксана Самойлова, Виктория Шелягова, Ира Мягкова, Алексей Жидковский, Мария Миногарова с мужем, Ксения Дукалис и другие звёзды.

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