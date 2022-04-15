Российские подразделения РЭБ несут боевое дежурство по прикрытию группировок войск от ракетно-авиационных ударов противника

Российские подразделения РЭБ несут боевое дежурство по прикрытию группировок войск от ракетно-авиационных ударов противника

Расчеты комплексов радиоэлектронного подавления «Красуха-4С», «Мурманск», «Москва» отрабатывают задачи по поиску, идентификации воздушных объектов, подавляют работу бортовых радиолокационных станций самолетов.

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