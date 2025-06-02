Экипаж Т-72Б3М группировки «Центр» уничтожил пункт управления БПЛА в ДНР

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск «Центр» уничтожил 125-миллиметровыми осколочно-фугасными боеприпасами пункт управления беспилотниками ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.
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