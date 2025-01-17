В Петербурге за две недели сдали более 25 литров донорской крови

Также в этом году увеличили размер компенсации на питание Более 25 литров донорской крови сдали в Красногвардейском районе Петербурга в первые две недели января, сообщили сегодня в пресс-службе районной администрации.
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