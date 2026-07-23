Назван способ спастись при ожоге от борщевика

После контакта с борщевиком в первую очередь нужно промыть пораженное место. О том, как спастись в таком случае, рассказала врач-дерматолог медицинской компании СберЗдоровье Полина Ражева в беседе с «Газетой.
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