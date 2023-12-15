Православие по-африкански: Церковные службы под стук барабанов с танцующими прихожанами

Для Бога все люди равны – он не делит нас на богатых и бедных, «белых» и «черных». Поэтому то, что в Африке тоже есть православные храмы, в которых служат местные батюшки – хотя и удивительно, но в принципе объяснимо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии