Братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым Мосгорсуд слегка сократил сроки

Апелляционная инстанция Мосгорсуда снизила на полгода сроки заключения основателю группы компаний «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову, осужденным ранее на 19 и 18 лет строгого режима по уголовному делу об организации преступного сообщества (ОПС) для организации хищений и растрат на 11 млрд руб.