Фанат создал в Fortnite собственный шутер от первого лица про динозавров и показ...

Фанат создал в Fortnite собственный шутер от первого лица про динозавров и показал геймплейЭнтузиаст с ником JSFILMZ опубликовал видео, на котором показал созданный им в творческом режиме Fortnite Creative шутер от первого лица про динозавров, базирующийся на Unreal Engine 5.
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