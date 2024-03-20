Фанат создал в Fortnite собственный шутер от первого лица про динозавров и показ...

Фанат создал в Fortnite собственный шутер от первого лица про динозавров и показал геймплейЭнтузиаст с ником JSFILMZ опубликовал видео, на котором показал созданный им в творческом режиме Fortnite Creative шутер от первого лица про динозавров, базирующийся на Unreal Engine 5.