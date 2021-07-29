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В Администрации Ялты состоялось расширенное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

В Администрации Ялты состоялось расширенное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

В ходе заседания, которое состоялось под руководством председателя комиссии - заместителя главы администрации города Ялта Сергея Стрельбицкого, рассмотрели 50 вопросов, касающихся организации дорожного движения в муниципальном образовании городской округ ЯлтаВ заседании комиссии также приняли участие помощник Главы Республики Крым Станислав Грецкий, заместитель начальника ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» Елена Неверова, начальник отдела промышленности, транспорта и связи Администрации города Ялта Игорь Чулевич, председатель совета по вопросам безопасности дорожного движения, транспорта и дорожной инфраструктуры при Администрации Ялты Геннадий Патик, член Общественного совета Ялты Вера Шкутина, сотруЧитайте полную новость на Crimea-news.

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