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Царьград

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В Челябинске задержан мигрант с крупной партией наркотических веществ

В Челябинске задержан мигрант с крупной партией наркотических веществ

При досмотре у иностранца изъяли 45 свертков с порошком.В Челябинске сотрудники правоохранительных органов задержали 33-летнего мигранта, подозреваемого в продаже героина.

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