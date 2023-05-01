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Глава ВПП Маккейн: Всемирная продовольственная программа ООН возобновляет работу в Судане

Глава ВПП Маккейн: Всемирная продовольственная программа ООН возобновляет работу в Судане

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН на фоне кризисной ситуации в Судане возобновляет работу в стране, сообщила директор организации Синди Маккейн.

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