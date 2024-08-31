Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 31 августа 2024 года: Кого Киев умолял «арестовать» Путина и почему Верховная Рада - всё

Ведомство Кулебы потребовало от Монголии арестовать Путина. REUTERS 2,8K прочтений Сегодня СЫН – ЗА ОТЦА, СЕСТРА – ЗА БРАТА, ДЕД – ЗА ВНУКА В решении проблем мобилизации, которая по-прежнему остаётся острым вопросом на Украине, правительство Украины предпринимает все возможные меры по оказанию давления на людей: начиная с обещаний «золотых гор» добровольцам и заканчивая применением серьёзных санкций.