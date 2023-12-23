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NYT: Россия перехватила инициативу на фронте, какими будут шаги Украины?

NYT: Россия перехватила инициативу на фронте, какими будут шаги Украины?

Издание New York Times, анализируя текущую ситуацию на Украине, отмечает, что в последние недели русские войска добились территориальных успехов на большей части фронта, используя в изнурительных боях свое преимущество в живой силе.

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