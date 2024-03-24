В Самаре открыли установку по изучению механизмов зарождения жизни на Земле

Первую в России экспериментальную установку, воспроизводящую условия глубокого космоса для изучения механизмов зарождения жизни на Земле, представили на заседании ученого совета Самарского филиала Физического института им.
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