☀️ Что не пропустить сегодня в Москве:

— продолжается автофестиваль «ПроДвижение» на ВДНХ (до 2 августа); — тайский фестиваль в саду «Эрмитаж»; — аромавстреча с брендом «Коммек Органик» в арт-павильоне «Летний маркет» на Болотной площади с 18:00 до 19:00 (о натуральных ароматах и метафорических картах); — мини-гольф в летнем клубе «Москва» на Тверском бульваре с 16:00 до 20:00; — тренировка по фрисби на стадионе в парке «Останкино» (ВДНХ) с командой «Сокол»; — настольный теннис, шахматы, петанк и стритбол на Тверском бульваре в летнем клубе «Москва»; — крокет на Петровском бульваре; — арт-мастерская на Чистопрудном бульваре с 12:00 до 18:45 (выжигание, роспись, живопись мастихином, акварель); — арт-студии на Страстном бульваре (архитектурная, пейзажная и цветочная живопись); — музыкальное лото Show Today в арт-павильоне «Летний маркет» на Болотной площади с 18:00 до 20:00; — концерт Simple Music Ensemble в ротондах №3 и №4 летнего клуба «Москва» в 19:00.