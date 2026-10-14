❗️«Деньги ушли, а машины нет»: Как крымчан разводят при покупке авто из-за рубежа В полиции Крыма сообщили о росте дистанционных мошенничеств при покупке автомобилей и автозапчастей из-за границы.
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