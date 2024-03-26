В Алтайском управлении по труду и занятости назвали причины острой нехватки кадров

Для решения этой проблемы краевое управление создает различные проекты, а на федеральном уровне заработает нацпроект, однако им потребуется время 71% студентов технического и классического университетов Алтайского края планируют вести в регионе собственный бизнес.
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