Преступницы, признавшись в множестве зверских убийств, мечтают выйти из колонии

Никто не хочет отбывать пожизненное заключение. Даже 25 лет кажутся слишком большим сроком. Вот почему члены так называемой «банды амазонок», осужденные за убийства и грабежи на юге России, мечтают о досрочном освобождении.
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