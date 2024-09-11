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За два года российский экспорт нефтепродуктов в Евросоюз упал в девать раз

За два года российский экспорт нефтепродуктов в Евросоюз упал в девать раз

За последние два года объемы поставок российской нефти в Евросоюз сократились в девять раз. Об этом свидетельствует анализ данных национальных статистических служб, проведенный РИА Новости В первом полугодии 2024 года Россия экспортировала в ЕС около 6,3 млн тонн нефти, что на 51,2 млн тонн меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

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