Electronic Arts готова отложить релиз «крупнейшей Battlefield в истории» под угрозой сто...

Electronic Arts готова отложить релиз «крупнейшей Battlefield в истории» под угрозой столкновения с GTA VIУ следующей Battlefield ещё нет даты выхода, однако есть ненулевая вероятность, что релиз придётся на ближайшую осень, на которую до сих пор заявлена одна из самых главных игр последних лет — GTA VI.