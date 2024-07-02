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Собянин представил результаты четырех лет работы Агентства креативных индустрий

Москва является крупнейшим центром креативных индустрий. Чтобы стимулировать развитие инфраструктуры, в 2020 году была создана специализированная городская организация – Агентство креативных индустрий (АКИ).

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