Собянин представил результаты четырех лет работы Агентства креативных индустрий

Москва является крупнейшим центром креативных индустрий. Чтобы стимулировать развитие инфраструктуры, в 2020 году была создана специализированная городская организация – Агентство креативных индустрий (АКИ).
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